A második szettben leeresztett a PTE-PEAC női röplabdacsapata az alsóházi-rájátszás utolsó körében, Zalaegerszegen, de ettől függetlenül valósággal átgázolt ellenfelén Horváth Alexandra együttese, így veretlenül lett első ebben a kávéházban.

A pécsi klub korábban csalódásként élte meg, hogy az alsóházban folytathatja a tavaszi versenyfutást, de ennek ellenére sikerült felpörögni, motivációt találni, így bebizonyosodott, hogy ebből a mezőnyből igencsak kimagaslik.

ZTE Röplabda Klub–PTE-PEAC 1:3 (12–25, 25–22, 9–25, 12–25)

Női röplabda NB II. Nyugat alsóházi-rájátszás, ötödik forduló. Zalaegerszeg. Vezette: Éri, Mezőffy. PTE-PEAC: Hoffmann K., Hoffmann H., Molnár A., Orning, Hegyi, Szvath. Cserék: Zhorela, Szappanos, Habling, Kőhegyi, Pásztor, Oletics, Szabó R. Vezetőedző: Horváth Alexandra.

Horváth Alexandra, a PEAC vezetőedzője: – Nem a legszebb arcunkat mutattuk meg ezen a meccsen, de végül a győzelem meglett. A második szettben nagyon leeresztettünk, s későn kaptunk már észbe, amit ellenfelünk ki is használt. Utána magabiztosak voltunk nyitásban és támadásban is, s örülök, hogy mindenki játszhatott is. Mindenkinek köszönöm az egész éves munkáját, nehéz szezont zártunk, hiszen a lányok 2 fronton is küzdöttek, küzdenek. Büszke vagyok arra, ahogy az egész szezonba meneteltünk felfelé, s ezt egy győzelemmel le is zártuk. Most koncentrálunk az U20 bajnokság utolsó fordulójára, s bízom benne, hogy ott is ilyen szépen sikerül majd lezárnunk a bajnokságot.