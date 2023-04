Egy hetes pihenőt követően folytathatja útját az NB I. felé a Kozármisleny KA női kézilabdacsapata. Gyulay László tanítványai vasárnap 18 órától a Ferencváros U19 otthonában szerepelnek majd, ahol beérhetik mérkőzés számban a Vasast, amely pontegyenlőségnél vezeti most a tabellát. Azaz, a baranyaiak akár egy iksszel is visszalépnének az élre, azonban a 13. pozícióban lévő fradista fiatalok részéről az is egy bravúr eredmény lenne.

A siker már csak azért is fontos lenne most, mert a következő, 23-án esedékes találkozón épp a Vasassal találkoznak majd, s kellhet ez a fajta mentális előny is a rangadón.

A megyei riválisnál egy órával korábban a PEAC már pályán lesz méghozzá hazai környezetben. Papp László csapata a Szombathelyet fogadja. Ugyan a pécsiek az elmúlt időszakban felkapaszkodtak a középmezőnybe, a negyedik helyezett ellen már a döntetlen is nagy fegyvertény lenne. Az azonban biztosan hajtja a pécsi lányokat, hogy a Tempo KSE tapossa a sarkukat, s nem akarnak esélyt adni arra, hogy előzhessen.