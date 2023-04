A fináléban ugyan volt egy nagyjából 8 pontos előnye szinte végig a pécsieknek, a hajrára feljött a rivális, s négy másodperccel a zárás előtt még egy triplát elsüllyesztett, amivel egyre olvadt a különbség. Ugyan Harler büntetői ekkor már nem voltak elég pontosak, idő sem volt annyi, hogy a MAFC egy utolsó rohammal fordítson.

Szrecsko Szekulovics: – Nagyon nehéz mérkőzés volt! Mi is és a MAFC is az utolsó pillanatig harcoltunk. A B-liga is megmutatta, hogy látványos és jó meccseket tudnak játszani a klubok. A döntőben kicsit végig jobbak voltunk, megérdemelten nyertünk.