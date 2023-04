Ez most nem a pihenés időszaka az NB I. B-s férfikosárlabda-bajnokságban, szinte napról napra kell osztani és állni az ütéseket. A két pécsi csapatnak az első nagyot már sikerült is bevinnie, amivel földre vitte ellenfelét, a hétvégén pedig már a negyeddöntő végső győzelméhez is nagyon közel kerülhet.

Az NKA Pécsnek Szolnokon kell majd szombaton 14.30-tól bizonyítania, hogy a Cegléd elleni harminchét-pontos sikert meg tudja ismételni idegenben is. Az biztos, hogy a vendéglátó nem fogja könnyen adni ezt a győzelmet az akadémistáknak, hiszen most az életükért küzdenek már. Legalábbis a vereség végzetes közelségbe lökné őket a széria elvesztéséhez is.

Az első mérkőzés után Ivica Mavrenski is figyelmeztetett, hogy az a különbség nem mutatta a valós erőviszonyokat, az viszont továbbra is meglepetés lenne, ha az NKA nem húzná be a találkozót azt követően, hogy az alapszakaszban is minden egymás elleni találkozót megnyert.

A PVSK szinte azonos helyzetben utazik a Szigetszentmiklóshoz az MTK Kosárlabda Csarnokba vasárnap 17 órára. Az első meccset csütörtökön simán, 25 ponttal nyerte a Panthers, amely az első játékrészben óriási lendülettel játszott. Ha azt a tempót idegenben is diktálni tudják Halász Ákosék, akkor nem is lehet kérdés, hogy a következő hazai mérkőzésnél már a végső kiütésre készülhetnek riválisukkal szemben.

– Nagyon jól játszottunk, jól védekeztünk – fogalmazott az első mérkőzést követően Szrecsko Szekulovics vezetőedző. – Mindenki lehetőséget kapott és élt is vele. Az volt a célunk, hogy nyerjünk, és hogy senki ne sérüljön meg, hiszen hosszú a rájátszás. Köszönöm a remek hangulatot a szurkolóknak, sokat segítettek ismét!

Ha ebben a tempóban halad a két pécsi csapat az elődöntő felé, akkor kétségtelen, hogy a következő kört is előnyös helyzetből várhatja majd, s riválisaiknál kipihentebben is, ha azok a párharcok elhúzódnak. Ezzel a helyzettel pedig a pécsi szurkolók járhatnak a legjobban, hiszen körvonalazódik az álomdöntő.