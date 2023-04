Szekszárdon véget ért az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapatának hosszasan dédelgetett álma, de a lejtmenet tovább tart. A szezon talán leggyengébb játékával rukkolt elő Jovan Gorec együttese hazai terepen, ezt pedig a Vasas Akadémia kegyetlenül kihasználta.

A Rátgéber Akadémia nézőterét is látva bebizonyosodott, hogy csalódtak a pécsi szurkolók a Szekszárd elleni negyeddöntős párharcot követően, így nem is volt olyan meglepő, hogy nagy volt a bizonyítási vágy hazai oldalon. Kiss Virág már a feldobásnál is úgy küzdött a labdáért, mintha az élete múlna rajta, ráadásul az első pontok is az ő nevéhez fűződnek. Ennek ellenére a Vasas Akadémia játékosai megmutatták, hogy milyen fából faragták őket, illetve miért is kellett figyelnie ellenük legutóbb még a Sopronnak is. Kőkemény, szervezett védekezéssel rukkolt elő a fővárosi klub, sőt, még a palánk alatt is a jó megoldások mellett döntöttek.

A második negyedben még inkább kijött a különbség, köszönhetően két vasasi hárompontosnak, ami után teljesen megtorpant a PEAC. Támadásban pedig olyan ötlettelenséget lehetett felfedezni, mint még a szezon során soha.

Ami ennél is megdöbbentőbb volt, hogy ezt a teljesítményt sikerült felülmúlni a nagyszünetet követően is, így hiába lankadt olykor a vendégcsapat figyelme, még így is jobbnak bizonyult a harmadik játékrészben.

Az utolsó tíz percben próbált faragni hátrányából az NKA Universitas PEAC, de ismét megmutatkozott, hogy 40%-os dobószázalékkal ezen a szinten már nem lehet meccset nyerni. Igaz, a Vasasnak 44-el sikerült, de ehhez kellett egy dekoncentrált, ötlettelen ellenfél.

Túl sok idő nem maradt a regenerálódásra, száznyolcan fokos fordulatra lesz szükség szombaton, különben az ötödik helyet is elbukja a baranyai együttes.

NKA Universitas PEAC–Vasas Akadémia 69–78 (17–20, 20–27, 15–19, 17–12)

Női kosárlabda NB I., 5-8. helyért. Pécs. Vezette: Nyilas, Kovács N., Földesi. PEAC: KATANICS 15, WENTZEL 11/3, Gwathmey 4, Calhoun 4, KISS V. 18 Cserék: Szücs R., Olawuyi 7, Sanchez, Simon Zs. 6/6, Laczkó 4/3, Rátkai. Vezetőedző: Jovan Gorec.

Ez következik (04. 08.): Vasas Akadémia–PEAC (18.00).