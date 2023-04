A végeredmény

1. Michelisz Norbert (Hyundai Elantra),

2. Mikel Azcona (spanyol, Hyundai Elantra),

3. Rob Huff (brit, Audi RS3 LMS),

4. Frédéric Vervisch (belga, Audi RS3 LMS),

5. Néstor Girolami (argentin, Honda Civic),

6. Ma Quing Hua (kínai, Lynk & Co 03),

7. Yann Ehrlacher (francia, Lynk & Co 03),

8. Thed Björk (svéd, Lynk & Co 03),

9. John Filippi (francia, Audi RS3 LMS),

10. Kobe Pauwels (belga, Audi RS3 LMS),

11. Tom Coronel (holland, Audi RS3 LMS),

12. Dusan Borkovics (szerb, Hyundai Elantra),

13. Viktor Davidovski (makedón, Audi RS3 LMS),

14. Isaac Smith (brit, Audi RS3 LMS),

15. Felipe Fernández (spanyol, Audi RS3 LMS),

16. Nicola Baldan (olasz, Hyundai Elantra),

17. Ben Bargwanna (ausztrál, Peugeot 308),

18. Rubén Fernández (spanyol, Audi RS3 LMS),

19. Lewis Brown (brit, Audi RS3 LMS),

20. Mikael Karlsson (svéd, Hyundai Elantra),

21. Viktor Andersson (svéd, Lynk & Co 03),

22. Santiago Urrutia (uruguayi, Lynk & Co 03).