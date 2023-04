Tovább süllyed a PMFC labdarúgócsapata miután az NB II. 30. fordulójában nem tudott pontot szerezni a Soroksárnál. Már az első negyedórában is a hazaiak játszottak veszélyesebben, Helesfaynak többször is nagyon figyelnie kellett, a vendéglátó hálóőrének csak utána akadt dolga egy szögletet követően. Az első játékrész viszont gól nélkül zárult.

A második játékrészben aztán gyorsan zörgött a háló. Az 54. percben a hazaiak találtak be. Lovrencsics a levegőben sarkazta Halmai elé a labdát, aki be is vágta azt Helesfay kapujába.

Nem sokkal később aztán ismét ünnepelt a Soroksár. Halmai duplázott, aki egy szögletet követően fejelt ezúttal a hálóba.

Egy perccel később aztán elszabadultak az indulatok, s Valencsiknak második sárgája után távoznia kellett a játéktérről. A fél óra emberelőnyt azonban nem tudta gólra váltani a Pécs, így pont nélkül kell hazatérnie.

SOROKSÁR SC–PMFC 2–0 (0–0)

Labdarúgó NB II., 30. forduló. Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 350 néző. Vezette: Csonka Bence (Kovács Gábor, Vörös Dániel).

SOROKSÁR: Kovács – Nagy O., Kékesi, Valencsik, Vincze Á. – Varga S. (Redzic, a szünetben), Vass Á. (Németh E., 61.) – Halmai, Hudák, Köböl (Króner 65.) – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter

PMFC: Helesfay – Major S., Takács, Pejovics, Katona L. – Krausz, Terbe, Kocsis B. – Gera Z., Tóth-Gábor (Szabó M., 58.), Harsányi. Vezetőedző: Weitner Ádám.

Gólszerző: Halmai (54., 62.)

Kiállítva: Valencsik (64.)