A húsvéti szünetet követően szombaton már ismét pattog majd a labda a férfikézilabda-élvonalban is. A Sport36-Komló előtt is így újabb feladat tornyosul, 18 órára a Budakalász érkezik hozzá, hogy megharcoljon a pontokért. Jerkovicsék persze nem adják majd könnyen ezeket, keményen felkészültek az ellenfél jelentette kihívásokra. Ráadásul most már nem valami elől, hanem valamiért futnak a bányászok, hiszen a kiesés szele már nem fúj Baranyában.

Egy esetleges győzelemmel a Komló egy a középmezőnyben tanyázó riválisát is közelebb ránthatja magához, hiszen jelenleg csupán 3 pont a Budakalász előnye vele szembe. Az elmúlt évek tendenciái alapján pedig van ok a bizakodásra, hiszen a két csapat találkozóinak nagy részét jó eredménnyel zárta a Bányász.

Az állás (14 csapat): 1. Szeged (21 mérkőzés) 40 pont, 2. Telekom Veszprém (20 m.) 39, 3. Tatabánya (20 m.) 27, 4. Ferencváros (20 m.) 25... 7. NEKA (20 m.) 19, 8. Budakalász (20 m.) 19, 9. Gyöngyös (20 m.) 18, 10. Dabas (20 m.) 17, 11. Sport36-Komló (20 m.) 16, 12. Fejér B.Á.L.-Veszprém (20 m.) 8.

A szombati program: Szeged–Telekom Veszprém, Sport36-Komló–Budakalász, Budai Farkasok–Balatonfüred, NEKA–Dabas, Tatabánya–Gyöngyös, Fejér B.Á.L. Veszprém–Ferencváros (18.00).