Felocsúdni sincs nagyon ideje a pofonokból a PMFC-nek, hiszen a négy vereséget követően szerdán már is itt van a következő mérkőzés, amelyen ringbe kell szállni. A Kazincbarcika érkezik a Stadion utcába, hogy mindent elkövessen Weitner Ádám gárdájának további mélyrepüléséért. Ugyan a borsodiak se voltak a hétvége előtt sokkal jobb sorozatban, azonban három bukást követően 1–0-ra legyűrték a dobogós Ajkát.

A pécsiek számára láthatóan továbbra is komoly problémákat okoz a gólszerzés, annak ellenére, hogy ellenfelei védelmi vonalán át tud törni. A legnagyobb kérdés így most is az, hogy ezúttal képesek lesznek-e Geráék megzörgetni a hálót, ha ez sikerül, azonnal át is szakadhat a gát.