Óriási sikereket ért el Michelisz Norbert és a Hyundai a tiszavirág életű túraautó-világkupa (WTCR) mezőnyében, olyannyira, hogy 2019-ben felülhetett a trónra is a magyar versenyző. Nem is meglepő hát, hogy a csapat is ragaszkodik a kiváló pilótához, s ő is szívesen dolgozik együtt az istállóval. Ugyanakkor miután bejelentették, hogy az elmúlt idénnyel véget érnek a sorozat megmérettetései, ködbe burkolózott a versenyző jövője, most viszont lerántotta a leplet a jövőbeni terveiről.

Ezek alapján Michelisz régi csapatával, csapattársával és autójával egy új kaland felé veszi az irányt, méghozzá a TCR World Tourban állnak majd a rajtrácsra. A sorozat még nem látott kihívásokat tartogathat, hiszen ez lesz majd az első idény, a verseny kilenc hétvégéből áll majd, amelyeket a világ számos túraautó-sorozatából választanak ki.