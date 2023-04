Az ősszel a Dabas haza tudta vinni a pontokat Baranyából, így nem meglepő, hogy a visszavágás vágya is hajtja a Bányászt, illetve a kórházból hazatérő társért való küzdelem is nagy elszántsággal fegyverezi fel a csapatot. Az pedig csak újabb fa a tűzre, hogy egyenlő pontokkal várja a mérkőzést a két egylet, így a tét is nagy.