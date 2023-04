Már korán látszott, hogy át fogja engedni a területeket a PMFC-nek a Tiszakécske, s inkább a labdaszerzéseket követően akar gyors támadásokkal zavart okozni, ehhez azonban komoly türelem kellett a vendég játékosok részéről, hiszen az első félidő nagy részében biztosan tartotta a labdát a hazai gárda, illetve nem igazán hagyott esélyt a kontrázásra. Sőt, közben kaput eltaláló lövésekig is több alkalommal eljutott a Pécs, azonban Harsányi, Majnovics és Terbe lövését is hárítani tudta Halasi. Hozzá kell tenni, hogy egy szögletet követően Erdei is tesztelte Helesfay reflexeit a tizenhatos jobb sarkáról, de a pécsi kapusnak inkább azért kellett felkapnia a kezét, hogy ne találja telibe az arcát a labda.

A szünetet követően váltott a Tiszakécske támadót és játékfelfogást is, amivel már több zavart tudott okozni a Pécs védelmében. El is jutott addig a 62. percben, hogy meg is törje ellenfelét. Egy előre vágott labdát halászott le szépen Winkler a levegőből, majd egy csellel elküldött két pécsit is. Majd kissé balról, jobbal a jobb alsóba gurított tizenkét méterről.

Azt követően a PMFC növelni tudta a nyomást, de olykor az volt az érzése az embernek, hogy a kaput valamilyen erőtér veszi körül, ami taszítja a labdát.