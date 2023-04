Nem lesz egyszerű dolga a PMFC-nek hétvégén, még akkor sem, ha a tabellára nézve nagy a különbség közte, s aktuális ellenfele a Siófok között. A Balaton-partiak negatív szériában voltak a válogatott szünet előtt, de most volt idejük, hogy jobban felkészüljenek a piros-feketékből, ráadásul a télen odaigazoló Hegedűs Márk is segíthetett a fegyverek kiiktatásának módjában. Persze ugyanígy Krausz Raul is elmondhatta a pécsi stábnak, mit kell tudni korábbi társairól.

– Szeretnénk az idegenbeli játékunkat itthon is megmutatni úgy, hogy az eredménnyel is párosuljon – jelentette ki Weitner Ádám, a pécsiek mestere. – Fontos, hogy a kapu előtt higgadt döntéseket hozzunk, és a helyzeteinket a lehető legnagyobb százalékban értékesítsük. Bízom a csapatban, valamint közönségünk támogatásában.