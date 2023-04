Különleges forduló elé nézünk, már ami az AutóCity Volkswagen Baranya Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságot illeti, ugyanis csupán öt meccset rendeznek a hétvégén, de az együttesek közvetlen riválisukkal nézhetnek farkasszemet. A legpikánsabb ütközetet talán Komlón láthatjuk, mikoris a még mindig bajnoki álmokat szövögető Bóly vinné el a három pontot a bányászvárosból.

Április 8., szombat, 15.30

Komló–Bóly

A szezon egészét nézve kijelenthetjük, hogy jó úton indult el a Komló, viszont az elmúlt hetekben akadozott a gépezet. Komoly feladata lesz Nagy Gábornak, hiszen nem elég, hogy egy bajnokaspiráns ellen kell gyakorlatilag hibátlanul szerepelni, össze kell raknia a csapatát egy súlyos vereséget követően. A túloldalon sem volt minden fenékig tejfel. A Pécsvárad ellen dominált Keibl Ede alakulata, mégsem sikerült pontot szerezni, viszont a Kétújfalu ellen visszaszerezte az önbizalmat az együttes. Nyilvánvaló, hogy más-más célokért küzdenek idén, de ettől függetlenül egy magas színvonalú, izgalmas, végletekig kiélezett küzdelem várható a Komlói Bányász Stadionban.

Nagy Gábor, a Komló vezetőedzője: – Próbáljuk fejleszteni a csapatot és a játékosokat, ez az év már így fog eltelni. Nem számítok könnyű meccsre, de mindent megfogunk tenni a három pont érdekében.

Keibl Ede, a Bóly vezetőedzője: – A tavaszi szezon kezdése nem egészen úgy alakult, ahogy azt szerettük volna. A Villány és a Mohács elleni döntetlen után Pécsváradon becsúszott egy fájó vereség, annak ellenére, hogy jobban játszottunk ellenfelünknél. Szeretnénk visszatéri az őszi idényünk sikereihez, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy három ponttal távozzunk Komlóról.

Lovászhetény–Szederkény

A mezőny jelenleg talán két legizgalmasabb együttes mérkőzik meg egymással, ráadásul a forduló végére akár még helyet is cserélhet a két csapat. A tabellán elfoglalt pozíciójuk már önmagában azt mutatja, hogy két nagyon hasonló képességű alakulatról beszélünk, pedig még csak nem is vettük górcső alá a gólmutatókat. Mindkét brigád egyaránt 52 lőtt találatnál jár ez idáig, de a kapottnál sincs sok különbség, ugyanis csupán két egységgel jobb a házigazda. Kettejük őszi párharcán nem született döntés: akkor Bartal Bence 65. percben volt eredményes, ez pedig sokáig úgy tűnt, hogy győzelmet jelent, de a meccs hajrájában érkezett Osei Clinton, aki klasszisát megvillantva egalizált. Ebből kiindulva egy olyasfajta összecsapásra számítunk, ahol inkább a taktikai csata dominál, ahol egy apró hiba végzetes lehet.

Április 9., vasárnap, 15.30

Kétújfalu–Nagykozár

Nincsen sok gólja az idei idényben a sereghajtó Kétújfalunak, de azzal „dicsekedhet”, hogy a Nagykozár kapuját már bevette a 2022/23-as esztendőben. Persze ha már egy ilyen szezon közepette valamire büszkének lehet lenni. Sütő Szabolcsék újoncként szerepelnek a mezőnyben, várható volt, hogy nem lesz sétagalopp ez a rögös út, de ennél talán még a riválisok is jobb szereplésben bíztak. Azt talán kijelenthetjük, hogy nem ez lesz a legmagasabb színvonalú mérkőzés a hétvégén, de könnyen lehet, hogy egy őszihez hasonló (13–1), gólgazdag meccsel rukkolnak majd elő.

Sellye–PTE PEAC II.

Csalóka a tabella, hiszen egymás mellett van a két brigád a középmezőnyben, de közben mégis itt van a legnagyobb szakadék. Amíg a PTE PEAC második számú csapata gyűjti a skalpokat, szép sikereket számlál, addig Sellyén inkább a szenvedésről szólt az elmúlt időszak. Igaz, az előző körben olyan dolog történt Takács Ferenc legénységével, ami a 2023-as naptári évben még nem: nyertek. Nagy kérdés, hogy ez kellő önbizalmat adott-e a játékosoknak, vagy érvényesül a papírforma, így megismétlődik egy októberihez hasonló eredmény (4–0).

Siklós–Szentlőrinc II.

Ezekre a meccsekre szokták azt mondani a legtöbbször, hogy „országos iksz”. Nagyon kicsi a különbség a két együttes között a pontokat és a mutatókat tekintve is. Ez pedig igencsak motiváló lehet Szolga Gorán alakulata számára, ugyanis egy diadallal felléphetne a Szentlőrinc II. a tizenegyedik helyre, de kedvező eredmények esetén még a tizedik is meglehet vasárnap estére. Márpedig ki is lehetne jobb Siklós verő specialista mint a Szentlőrinc második számú csapatának fiatal támadója, Major Péter Bence, aki tizenhat esztendős létére, élete első felnőttmeccsén öt gólt gurított ősszel. Nem is csoda, hogy a vendégek abban reménykednek, hogy Major vezérletével sikerül megszerezni Siklóson az idénybéli negyedik sikert.

A múlt héten már lejátszottak a Mohács–Villány találkozót (3–1), így négy csapat is szabadnapos ezen a hétvégén.

Szabadnapos lesz: Mohács, Pécsvárad, Villány, PVSK.