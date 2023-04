Április 22., szombat, 16.00

PVSK–Mohács

Erre az ütközetre mindig rangadóként lehet tekinteni, független attól, hogy a két csapat éppen hol foglal helyet a tabellán. A Mohács tizenkilenc meccset követően még mindig nem talált legyőzőre, a PVSK viszont új impulzusokkal próbál minél feljebb kapaszkodni a tabellán a szezon végére. Ami a jelenlegi formát illeti, Kvanduk János nem panaszkodhat: két döntetlen ugyan becsúszott a tavasz folyamán, de egy találkozóval kevesebbet játszva is hárompontos előnyt tudhat magáénak a Pécsváraddal szemben. A PVSK hét közben kőkemény csatát vívott a Lovászheténnyel a Baranya Megyei Kupa nyolcaddöntőjében, de a büntetőrúgásoknál megremegtek a lábak. Nagy kérdés, hogy ez mennyire fogta meg Schneider Gábor legénységét, na meg az a hátráltató tényező, hogy rengeteg a sérült.

Schneider Gábor, a PVSK vezetőedzője: – Fogyóban vagyunk, sok a sérültünk, a gyerekek továbbra is kettős terhelésnek vannak kitéve, így felütötte a fejét a fáradtság is. Nyomjuk a pedált, de már tövig nyomtuk, szóval nem tudom, hogy ezt meddig lehet szakmai szempontból tartani. Ennek ellenére hazai pályán mindig győzelemben gondolkodunk, bármilyen összetételben is szereplünk.

Kvanduk János, a Mohács vezetőedzője: – Ősszel egy nagyon nehéz mérkőzésen sikerült egy góllal legyőznünk a pécsi együttest. Azóta nagy változásokon ment át ellenfelünk: új vezetőedző, jelentősen megváltozott játékoskeret, figyelemre méltó eredmények. Mindent összevetve tehát „ismeretlen terepre” látogatunk. Ráadásul van néhány sérült játékosunk, akik valószínűleg nem állnak majd rendelkezésre.





Lovászhetény– PTE PEAC III.

Mint ahogy azt már írtuk, a Lovászhetény büntetőpárbajt nyerve továbbjutott hét közben a megyei kupában, ráadásul legutóbb a bajnokságban is olyan sikert aratott hátrányból Bíró Ferenc együttese, amiből lehet építkezni (Szentlőrinc II.–Lovászhetény 2–3). Márpedig a jó alapokra nagy szükség lesz a hétvégén, ugyanis a kiváló formában lévő PTE PEAC második számú csapata látogat el Lovászheténybe. Szurkolóként abban reménykedhetünk, hogy egy hasonlóan izgalmas, fordulatos mérkőzést játszanak egymással mint ősszel. Akkor lovászhetényi vezetést követően a második játékrész elején fordított a pécsi klub, de végül ötgólos őrületen a Lovászhetény ünnepelhetett.



Sellye– Nagykozár

Jókora pofont kapott a Sellye legutóbb a Bóly ellen, de hét közben a kupában szerzett egy kis sikerélményt Takács Ferenc együttese. A táblázatot elnézve tovább lehet fokozni még ezt az élményt, de a forma alapján talán mégis az újonc győzelmére voksolnának többen. Sütő Szabolcs csapata a sereghajtó ellen kiszakította a gólzsákot, majd a Komló ellen bravúros egy pontot szerzett, ez pedig nagy lökést adhat a továbbiakban.



Szederkény– Szentlőrinc II.

Fájó vereséget követően ismételten hazai terepen bizonyíthat a Szederkény, ráadásul minden esély megvan arra, hogy Tomin Milán csapata tovább gyarapítja győzelmei számát. Tény, hogy a szentlőrinci fiatalokat nem lehet leírni, képesek megszorongatni bárkit a mezőnyben, azonban jelenleg nem Szolga Gorán alakulata a legjobb formában lévő gárda az AutóCity Volkswagen Baranya Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban.



Április 23. ,vasárnap, 16.00

Kétújfalu– Villány

Nagy bajban lesz a vasárnapi játéknapon a Kétújfalu, ha a Villány kiadja a hetek alatt összegyülemlett sérelmeit, akkor hatalmas gólözön várható a sereghajtó otthonában. Pluszban Kósa Zoltán csapatát még az motiválja, hogy egy diadallal akár az ötödik helyig is feljöhetne. Így tehát a legnagyobb kérdés az, hogy tíz kapott találat alatt sikerül-e megúsznia a Kétújfalunak hazai környezetben. Abba kapaszkodni lehet, hogy ősszel sikerült (6–0).



Siklós–Bóly

A bajnoki álmokról már vélhetően letett a Bóly, de a második pozíció még reálisan is elcsíphető. A Siklósnak összességében egy szenvedős idénye van, így inkább csak részcélokat tűz ki maga elé, de biztosan nagy skalpként könyvelné el Tasselmájer Adrián, ha sikerülne otthon tartani a három pontot.

Szabadnapos lesz: Pécsvárad, Komló.



Megye I.