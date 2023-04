Djokics Zseljko, a Szekszárd vezetőedzője: – Örömkosárlabdát játszottunk, mióta Szekszárdon vagyok, ez volt a legjobb támadójáték, amit produkáltunk. Heten értek el két számjegyű pontot és kiosztottunk huszonöt gólpasszt. Egész szezonban ezért dolgoztunk, hogy a négy közé jussunk. Ez hét év alatt hatodszor sikerült. Ha így tudunk játszani, akkor nem szabad megállni, ilyen produkcióval az Euroliga-győztes ellen is lehet keresnivalónk.

Jovan Gorec, a PEAC trénere: – Az első perctől kezdve nem volt esélyünk, amit a dobószázalékok is mutatnak. A Szekszárd olyan csapat, amelyik a negatív dolgokból is tud erőt meríteni, ezt most a saját bőrünkön tapasztaltuk meg. Szeretnénk megszerezni az ötödik helyet.

Nikola Dudásová, a Szekszárd kiválósága: – Apró részletekben tudunk még tovább javulni, ez főleg védekezésben mutatkozott meg. Ez hozta magával, hogy a szezon eddigi három szoros mérkőzése után most nagyobb különbség alakult ki a két csapat között.

Adenike Olayemi Olawuyi, a PEAC tehetsége: – Örülök, hogy az elmúlt mérkőzéseken egyre több lehetőséghez jutottam, de tovább szeretnék fejlődni. Ezúttal sajnos nem tudunk megnehezíteni a Szekszárd dolgát, mert hiába hajtottunk és nem adtuk fel, a statisztikai mutatókon is látszik, hogy ma jobb volt a hazai csapat.