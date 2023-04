Jovan Gorec, a PEAC trénere: – Gratulálok a TFSE-nek, hogy kijutottak az európai kupaporondra, ráadásul nagyszerű munkát végeztek egész szezonban. Tudtuk, hogy Marshall nélkül nehezebb dolguk lesz, mivel ő a vezéregyéniségük, de mind a tizenkét játékosom nagyszerűen játszott ma, úgyhogy boldoggá tesz, amit láttam tőlük. Sokat segít, hogy nincs rajtunk már nyomás az európai szereplés miatt, és szintén fontos, hogy szélesebb rotációval játszhatunk, ami jól jön, amikor háromnaponta meccset kell játszanunk.

Magyar Bianka, a TFSE vezetőedzője: – Nehéz értékelnünk a mi oldalunkról a mérkőzést. Először is, gratulálok a PEAC csapatának, ma lehengerlőek voltak. Ty Marshall kiesésével szaporodtak a gondjaink, hiszen Pusztai Petra és Lauren Manis is egészségügyi problémákkal küzdött, ami látszott is a játékukon. Biztos vagyok abban, hogy szerdán egy másik arcunkat fogjuk mutatni.

Kaszás-Pap Regina, a PEAC kosárlabdázója: – Nagyon örülök, hogy nyertünk, mégpedig nagy fölénnyel, illetve hogy mindenki pályára tudott lépni, és hozzátette a magáét a győzelemhez. Amiből készültünk, meg is mutattuk, és ez hozzájárult a nagyarányú győzelmünkhöz.

Dúl Terka, a TFSE kiválósága: – Egyáltalán nem így akartuk ezt lejátszani. Teher nélkül jöttünk ide, de nem gondoltuk volna, hogy ekkora pontkülönbség lesz a végére. Csalódottak vagyunk, bár az is nagy dolog, hogy idáig eljutottunk, de nem így akarjuk befejezni a szezont.

Az NKA Universitas PEAC legközelebb szerdán 19 órától lép parkettre a TFSE-MTEK vendégeként.