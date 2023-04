Néhány elmaradt meccs ellenére gólfesztivált tartottak a csapatok a megyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság hétvégi körében is.

A forduló talán legnagyobb meglepetése, hogy a Czibulka-csoportba az Egerág pont nélkül maradt a Kökény vendégeként, így a PTE PEAC III. sikerének köszönhetően fellépett a második helyre.

A Csík-csoportban három találkozót rendeztek csak, de így is huszonöt találat esett. A leginkább a szigetvári szurkolók örülhettek, hiszen kedvenceik tizenháromszor köszöntöttek be a Nagydobsza ellen.

A Dárdaiban is kiszakadt a gólzsák, de a legőrültebb párharcot Dunaszekcsőn láthatták, mikoris a Borjád három góllal is vezetett, de a házigazda végül egálra mentette a bajnokit, így továbbra is az ötödik helyen tanyázik a tizenkét csapatos bajnokságban.

Czibulka-csoport (13 csapat), 22. forduló: Sásd–Gyód 1–2, PTE PEAC III.–Bogád 4–1, Kökény–Egerág 2–0, Orfű–Újpetre 0–5, Szászvár–Bányász 5–1. A Hosszúhetény–Szalánta mérkőzés elmaradt.

Az élmezőny: 1. Hosszúhetény 44 pont, 2. PTE PEAC III. 43, 3. Egerág 41.

Csík-csoport (8 csapat), 18. forduló: Vajszló–Baksa 5–1, Nagydobsza–Szigetvár 1–13, Kishárságy–Hobol 2–3.

Az élmezőny: 1. Misinai Sasok 31 pont, 2. Hobol 25, 3. Szigetvár 21.

Dárdai-cs. (12), 19. forduló: Duanszekcső–Borjád 3–3, Palotabozsok–Babarc 5–0, Magyarbóly–Sátorhely 0–2, Szajk–Báta 8–0, Geresdlak–Görcsönydoboka 2–1. Az Olasz–Drávaszabolcs mérkőzés elmaradt.

Az élmezőny: 1. Szajk 48 pont, 2. Sátorhely 48, 3. Palotabozsok 43.