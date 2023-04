Több szempontból is profitálhattak a PTE Természettudományi Karának hallgatói a negyedik kézilabda sportszakmai napból. Egyfelől elismert szakemberek előadásait, tapasztalatait szívhatták magukba, másfelől még a nyitány előtt az egyetem és a Dunaújvárosi Kohász KA vezetői együttműködési megállapodást kötöttek. Ez azért is fontos, mert így nem csak a tudományos hátteret sajátíthatják majd el az intézmény falain belül a hallgatók, de egy profi klubnál a gyakorlatban is kipróbálhatják szakmai tudásukat. Hasonló megállapodást korábban például a NEKA-val is kötött a pécsi iskola.

Ezt hangsúlyozta dr. Váczi Márk, a sporttudományi és testnevelési intézet igazgatója, illetve dr. Atlasz Tamás kiemelt ágazati célok megvalósításáért felelős dékáni megbízott is az esemény megnyitóján, valamint örömüket fejezték ki, hogy a pandémia sújtotta éveket követően most ismét azok ülhetnek ott, és élőben hallgathatják a szaktekintélyeket, akiket a kézilabda fertőzött meg.

Elsőként Danyi Gábor, a Győrrel Bajnokok Ligáját is nyerő sikeredző, a PEAC korábbi trénere kapott szót, témája az utánpótláskorú sportolók felnőtt csapatba való integrálása volt. Mint mondta, ez egy olyan téma, amelyről heteket lehetne beszélni, s a valós konklúzióra egy életöltő is rámehet, így a kapott fél órában ő saját tapasztalatain át mutatta be, hogy különböző időszakokban, csapatoknál ez hogyan működött.

Őt követően Kilvinger Bálint mesteredző beszélt a szélső poszton szereplő játékosokról. Pastrovics Melinda, többszörös magyar bajnok kézilabdázó a kapusok képzéséről tartott előadást, valamint mikrofon mögé állhatott dr. Marczinka Zoltán az MKSZ-NEK sportigazgatója, Horváth Gabriella, az MKSZ főtitkára is.