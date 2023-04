Az szerdán biztossá vált, hogy egyelőre nem léphet ki a Szentlőrinc az NB II. osztályozós helyeiről, de nagy lépést tehet efelé, ha legyűri ma 16 órás kezdéssel a Győrt. Egy pontra közelítheti meg az újonc Mosonmagyaróvárt, miután az kikapott tegnap a Kozármislenytől.

Ugyan az ETO nagy falatnak bizonyulhat a piros-feketék számára, a formájuk és a legutóbbi egymás elleni meccsük is bizakodásra ad okot. Az elmúlt öt meccsükön csak négy pontot szereztek a zöldek, három mérkőzés óta ráadásul nyeretlenek is. Persze hozzá kell tenni, az egységek gyűjtése a piros-feketéknek ment jobban ebben az időszakban. Ami az őszi mérkőzést illeti, Rétyi góljával sokáig vezetett is a Lőrinc, a 83. percben mentett pontot Papp Milán az akkori vendéglátónak.

Darócziéknak ráadásul nagyon kell a pont azt követően, hogy Nyíregyházán nem tudtak egyet sem gyűjteni, hiszen most visszaelőzhetnék az akkori riválist is, ráadásul az automatikus kiesést érő helyektől is messzebb akarnak lépni. Most csak két ponttal vannak a 19. Békéscsaba előtt.