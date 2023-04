Igencsak szoros április vár a PTE-PEAC focistáira, hiszen a múlt heti pihenő ellenére hat fellépésük is lesz az NB III. Közép-csoportjában, ebből négy hazai pályán. Az első rögtön húsvét vasárnapján, 16 órakor, a PMFC-stadionban, amelyen az Újpest fiókcsapatától igyekeznek majd újabb pon­to(ka)t rabolni.

Mivel a lila-fehérek az élvonalban szombaton Székesfehérváron lépnek pályára, így ismét nem tudható előre, ki is játszhat majd vissza keretükből a fakóban. Ám a 30. fordulóra Lőrinc Antal és játékosai is megtanulták már, hogy ezzel, éppen az állandó kiszámíthatatlansága miatt, egyik fiókcsapat esetében sem nagyon érdemes a tervezéskor foglalkozni.

Az egyetemisták, ahogyan a szakvezető fogalmaz, kielemezték és azóta igyekeztek is az edzéseken javítani a legutóbbi vereség hibáit, és túl is léptek rajta, így most kipihenten, óriási motivációval, bár az öt sárga miatt eltiltott Hawkins és a sérült Udvardi hiányával készülnek hazai közönségük előtt egy újabb győzelemre.