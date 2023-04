A mindkét gárda első számú centerét nélkülöző összecsapáson ugyan ekkor az Eger eggyel már vezetett, mégis, az utóbbi időszak leggyorsabb találataként Kókai jóvoltából már a 3. percben egyenlített, mi több, egy percen belül Keresztúri találatával a vezetést is magához ragadta a PVSK. Ami azért különösen dicséretes, mert a két együttes 29 találkozó óta íródó közös múltjában a pécsiek sem otthon, sem idegenben nem tudtak még pontot szerezni sem az egri védők ellen.

Ám mintha csak a fenti mondatot szerette volna elkerülni, a hátrány ízére azonnal magasabb fokozatba kapcsoltak a vendégek, és egy 5-0-ás sorozattal tudatosították a valós erőviszonyokat. Ám az ismét fiatalokkal tüzdelt Füszért dicséretére legyen mondva, hogy ha az egyenlítés nem is jött össze, a 3. majd ezt is tetézve a 4. a negyedet is megnyerte a tabella 6. helyén álló riválisa ellen.

Sőt, az utolsó játékrész közepén a ma remek napot kifogó Keresztúri, majd Gaszt lövéseivel többször is egy pontnyira zárkózott föl, ám a vendégek ebből már nem engedtek, és végig megtartották szoros előnyüket.

E vereséggel egyben az is eldőlt, hogy a PVSK az utolsó forduló eredményeitől függetlenül a 12. helyen zárja az alapszakaszt, így a rájátszás négyesében a 9-12. helyek legjobbjáért küzdhet majd meg.

PVSK–Eger 12–13 (2–5, 2–4, 3–2, 4–2)

Vízilabda OB I. férfiak, 25. forduló, Pécs, 200 néző. V.: Homonnai, Kollár.

PVSK Mecsek Füszért: Gelencsér – Némethy 1, Csorba, Reisz, Pellei F., Kókai 1, Keresztúri 5. Cs.: Kolozsi 3, Gaszt 2, Lajkó, Pónya, Vidovenyecz. Vezetőedző: Török Viktor.

Az Eger góldobói: Rádli 2, Baksa 2, Dóczi, Gólya, Biros, Krijetorac 4, Lőrincz, Kovács.

Gól/emberelőnyből: 4/10, ill. 5/10.

Gól/ötméteresből: –, ill. 1/1.

Kiállítás, végleg, cserével: Reisz, Pellei.

Török Viktor: – Remekül kezdtünk, aztán sajnos megint kicsit mással kezdtünk foglalkozni, mint amivel kellett volna, így a nagyszünetre öttel elhúztak a vendégek. Ám a hajrára összeszedtük magunkat, azt hiszem, ezzel az eredménnyel nem kell szégyenkeznünk.

Következik. Az alapszakasz utolsó, 26. fordulója, április 22., szombat, 17.00: BVSC–PVSK.