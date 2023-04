Ahogyan azt ígérték is mindkét pécsi csapat kosárlabdázói, nem vették félvállról az NB I. B. Piros-csoportjának záró meccsét még ha a tabellán már nem is változhatott. Nagy elánnal vetették bele magukat a játékba, s valóban megküzdöttek minden egyes akciónál, hogy bebizonyítsák, ők a jobbak. Ezt pedig a szurkolótáborok is meghálálták, s igazi katlanná változtatták a Szamosi Nándor Sportcsarnokot.

Az is igaz azonban, hogy a nagy akarás mellett Kovács Péter gyorsan fault problémákkal küzdött, ami akár meghatározóvá válhatott volna a mérkőzés későbbi szakaszában. A mérkőzés ennek ellenére is az NKA Pécs kedve szerint alakult, hiszen egy 9–0-os rohanással nyitott, s gyakorlatilag ez a tízpontos különbség stabilizálódott is a folytatásban a nagy szünetig.