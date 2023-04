Gyorsan meg akarta mutatni a Vasas a Kozármisleny KA női kézilabdacsapatának, hogy a legérdemesebb a feljutásra. A vendégek 3–0-lal kezdték a találkozót az NB I. B. 25. fordulójában, s ezt a különbséget nem is engedték csökkenteni, sőt mi több, volt, hogy héttel is elmentek. A folytatásban is csak arra volt ereje a mislenyi lányoknak, hogy szépítsenek az eredményen, de így pont egyenlőség mellett visszacsúsztak a második helyre az angyalföldiek mögé. Így pedig a hátralévő négy mérkőzésen nem csak a saját sikerért kell izgulni, hanem a Vasas botlásáért is.

Kozármisleny–Vasas 21–25 (8–13)

Női kézilabda NB I. B., 25. forduló.

A kozármislenyi gólszerzők: Polics 10 (6), Tobak 4, Szabó P. 3, Brettner 3, Szatmári 1.