Idénybéli huszonkilencedik bajnoki meccsére készül a PTE-PEAC harmadosztályú labdarúgócsapata, méghozzá a hasonló erősséggel bíró Monor ellen.

A pécsi klub az elmúlt három találkozójából egyet sem bukott el, de a monori alakulat is egy négymeccses győzelmi szériát tudhat maga mögött, így egy végletekig kiélezett, fordulatos párharcra van kilátás. Tehát teljesen más a helyzet, mint októberben, mikoris három pontért utazott Lőrinc Antal legénysége, de bebizonyosodott, hogy egy „kötelezően három pontos” meccseken olykor kellemetlen meglepetést okoznak az „előre vereségre ítélt” csapatok.

Igaz, a pécsi tréner az álmos kezdést követően úgy vélekedett, hogy reális eredmény született Monoron. Mindenesetre ezúttal nem biztos, hogy beleférne egy pillanatnyi megingás is, hiába lehet élvezni a hazai pálya előnyét. Na meg elég motiváló lehet az is, hogy egy esetleges sikerrel, plusz kedvező eredmények esetén pontszámban be lehet érni a tabella negyedik helyén tanyázó MTK Budapest második számú csapatát.

Egy biztos: a sziklaszilárd védekezésre ismételten nagy szükség lesz, de az ellenfél kapuja előtt is élesnek kell maradni.