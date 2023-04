A beruházás során a terem teljes villamosrendszerét felújították, új gépészetet építettek ki, lecserélték az összes nyílászárót. Továbbá a tetőt és a külső falakat is szigetelték.

– Ennek a csarnoknak a létrejötte inkább egy hosszútáv futásra hasonlított, mint sem a birkózásra – fogalmazott Németh Szilárd, a Magyar Birkózók Szövetségének elnöke. – Ezt a csarnokot nem három perc volt, felépíteni. Nyugodtan fogalmazhatok így, többes szám első személyben, mert rendkívül széles összefogás, egy nagyon komoly együttműködés, sőt, talán inkább összeműködés kellett ahhoz, hogy megszerezzük ehhez a zsetont. Nem volt könnyű feladat, 2016-ban járt először nálam az egyetem vezetése, akkor kértek segítséget egy ilyen sportprogram megvalósításra, illetve arra, hogy a birkózás pillérét én tartsam.

Ezt követően egy csepeli kocsmáros családra is kitért, akiknek egyik létesítményére ki volt írva: „Jobb mint otthon!”, s ennek kapcsán jelezte, a csarnokba is ilyen körülmények kellenek, amit megvalósulni is lát.