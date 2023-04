Nem tudta folytatni hétközi remek játékát a PTE-PEAC, így vasárnap este két ellentétes félidő alapján igazságosan megosztozott a pontokon a labdarúgó NB III., Közép-csoportjának 32. fordulójában a PMFC-stadionban a Szolnokkal. A döntetlennel az egyetemisták pontban már utolérték az Újpest II.-t, jelenleg a 8. helyen állnak a tabellán.

PTE-PEAC–Szolnok 0–0

Labdarúgó NB III., 32. forduló. Pécs, 150 néző. V.: Fehérvári P. (Harsányi M., Bán K.).

PTE-PEAC: Paceka – Nagy M., Bozóki (Varga B., 22.), Berdó, Than – Temesvári – Bachesz (Gelencsér B., 61.), Hawkins, Keresztes (Makai, 61.) – Kása (Miltner, 61.), Gelencsér B. Vezetőedző: Lőrinc Antal.

Lőrinc Antal: – Nagyon álmosan kezdtünk, a vendégek viszont kemény, masszív játékkal, ez a félidő egyértelműen az övék volt, bár gólra szerencsére nem tudták váltani a fölényüket. A szünet után aztán fölvettük a ritmust, játékban is felzárkóztunk hozzájuk, és több helyzet nyomán is a magunk javára fordíthattuk volna az eredményt. Ám ezúttal nem volt szerencsénk és kihagytuk a kínálkozó helyzeteket, így a döntetlen reális végeredményt jelent.

Következik. Április 23., vasárnap, 17.00 (Pécs, PMFC-stadion): PTE-PEAC–Monor.