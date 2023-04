Közelítünk az AutóCity Volkswagen Baranya Megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság 2022/23-as szezonjának végéhez, de a listavezető Ócsárd még mindig nem érezheti magát igazán nyeregben.

Egyfelől tavasszal becsúszott két döntetlen, ami alapjáraton nem tragédia, de az idei idényt látva nem szoktunk hozzá, hogy Sütő László legénysége pontokat hullajt. Márpedig ez kellő motiváció a vetélytársaknak, hogy meg lehet állítani az éllovast is. Másfelől a Himesháza gyakorlatilag kiszállt az aranyéremért folytatott harcból, ezzel pedig a Töttös lett az első számú üldöző.

A töttösi együttes egy meccsel kevesebbet játszott, mint az Ócsárd, így a jelenlegi tizenegy pontos hátrány nyolcra csökkenhet a legjobb esetben is. Kétségtelen, hogy amennyiben a semleges szurkolók számára izgalmasan alakulna a következő néhány forduló, akkor május 21-én egy élet-halál harcot lehetne látni Töttösön, mikoris az Ócsárd lesz az ellenfél.

Mindeközben a dobogóért is hatalmas küzdelem zajlik, sőt, egy nagyobb hajrával a szép skalpokat gyűjtő Gyógyfürdő Harkány is odaérhet a harmadik pozícióba. Persze ehhez lesz néhány szava a Himesházának és a Beremendnek is.

Megye II. osztály

Április 15., szombat, 16.00

Diana–Somberek

Április 16., vasárnap, 16.00

Harkány–Lánycsók, Töttös–Szabadszentkirály, Pogány–Beremend, Ócsárd–Komló II., Pécsi Sportolda–Véménd, Himesháza–Lippó

Az élmezőny: 1. Ócsárd 50 pont, 2. Töttös 39, 3. Himesháza 37.