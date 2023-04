Együtt viaskodnak 2 órája

Nincsnek rivaldafényben, mégis a világ legjobbjai közé tartoznak

Három kiválóság májusban Portugáliában, Lisszabon városában bizonyíthat az Európa Jiu-Jitsu Bajnokságon, de könnyen lehet, hogy a közeljövőben egy hazai rendezésű Eb-n is ott lehetnek a baranyai ifjak, na meg néhány éven belül akár az Olimpián is. Mindezek ellenére mégis nagyon keveset lehet hallani a Baranya Harcművészeti Akadémiáról, ahol jelenleg is közel százan pallérozódnak.

Móga Richárd Móga Richárd

Forrás: Baranya Harcművészeti Akadémia

Három kiválóság májusban Portugáliában, Lisszabon városában bizonyíthat az Európa Jiu-Jitsu Bajnokságon, de könnyen lehet, hogy a közeljövőben egy hazai rendezésű Eb-n is ott lehetnek a baranyai ifjak, na meg néhány éven belül akár az Olimpián is. Mindezek ellenére mégis nagyon keveset lehet hallani a Baranya Harcművészeti Akadémiáról, ahol jelenleg is közel százan pallérozódnak. Egy esztendeje, hogy Joao Silva és Martina József professzor vezetésével megalakult a Sport Jiu-Jitsu Magyar Szövetség, mely a Sport Jiu-Jitsu Nemzetközi Szövetséget kizárólagosan képviseli Magyarországon. Ez komoly lépcsőfokot jelentett, hiszen kulcsszerepe lehet a szövetségnek a későbbiekben abban, hogy a meglévő Brazil Jiu-Jitsu, valamint a Jiu-Jitsu nemzeti és területi egyleteivel egyesüljön, így osztozzanak az olimpiai nagyság elérésében, miközben megőrzik a sportág gyökereit, az egyedülálló történelmét, kultúráját és filozófiáját. Mindezt szorgosan, csendben végzik, ami viszont jelenleg talán még ennél is fontosabb, hogy általában a hétköznapokon lármás gyerekzsivajtól hangos az edzőterem, köszönhetően Martina Józsefnek, fekete öves Jiu-Jitsu és dzsúdómesternek, valamint fiának, Máténak, aki már hatévesen belekóstolt a harcművészetbe. Az óvodásoktól kezdve, egészen hatvanéves sportszeretővel is lehet találkozni. A kisebbeknél leginkább a szellemi, ügyességi, illetve készségi fejlődésre fókuszálnak, amit az élet minden területén hasznosítani lehet. A serdülőktől kezdve már sokkal inkább sportágspecifikusabbak a tréningek, de gyakorlatilag mindenféle képzésben rendelkezésre állnak. Munkájuknak már oly sokszor meglett a gyümölcse, de legaktuálisabb sikerüknek azt könyvelhetik el, hogy három ifjúsági versenyzővel kijutottak a május végi ifjúsági, felnőtt Európa Jiu-Jitsu Bajnokságra. Kissé beárnyékolja a helyzetet, hogy hiába teljesítenek majd jól a versenyzők, nem tudnak kvalifikálni az utána lévő világbajnokságra, ugyanis saját költségileg nem bírják finanszírozni az amerikai megmérettetést. Márpedig a remeklésre jó esély van, hiszen az egyesület azon indulói, akik nemzetközi próbatételen bevetették magukat, azok mind dobogóra állhattak.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!