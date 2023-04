A legjobban Juhász Ádámnak (Szekszárd Alisca) jött ki a lépés; őt Somogyi István (Darány), majd harmadikként holtversenyben Haáz Gergő (Szekszárd Alisca) és Tóth László (Dombóvár követte, a legjobb baranyai az 5. helyezett Szabó István (Komló T20) lett. Legmagasabb kiszálló: Lovas Bence (Dombóvár – 130).

Lucky Loser versenyt is szerveztek azoknak, akiknek nem sikerült a főtáblára jutniuk. Ez nem kapcsolódott az MDSZ-Ligafordulóhoz, ezért vendégek is beszállhattak. A csoportmeccsek után egyenes kiesés döntött itt is. Ha már a helyszínen volt, elindult és meg is nyerte (kölcsön nyilakkal) a komlói Szeitz Gábor.