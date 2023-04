Siklós–Szentlőrinc II.

Ezekre a meccsekre szokták azt mondani a legtöbbször, hogy „országos iksz”. Nagyon kicsi a különbség a két együttes között a pontokat és a mutatókat tekintve is. Ez pedig igencsak motiváló lehet Szolga Gorán alakulata számára, ugyanis egy diadallal felléphetne a Szentlőrinc II. a tizenegyedik helyre, de kedvező eredmények esetén még a tizedik is meglehet vasárnap estére. Márpedig ki is lehetne jobb Siklós verő specialista mint a Szentlőrinc második számú csapatának fiatal támadója, Major Péter Bence, aki tizenhat esztendős létére, élete első felnőttmeccsén öt gólt gurított ősszel. Nem is csoda, hogy a vendégek abban reménykednek, hogy Major vezérletével sikerül megszerezni Siklóson az idénybéli negyedik sikert.