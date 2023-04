Április 1., szombat, 12.00

PTE PEAC II.–Komló

Lüktető, jó iramú mérkőzés várható a forduló nyitányán, a PMFC Stadionban, ugyanis a dobogóra hajtó Komló lesz a PTE-PEAC második számú csapatának vendége. Szerencsésen alakult a sorsolás hazai szempontból, ugyanis ezen a hétvégén a klub első számú együttese nem érdekelt a harmadosztályban, így könnyen lehet, hogy néhány rutinosabb splíerre is számíthat Molnár Gábor. Ártani nem ártana, hiszen a Komló a három pontért száll harcba.

Molnár Gábor, a PEAC vezetőedzője: – Nagyon várjuk a hétvégi összecsapást, hiszen ismét egy élcsapattal találkozunk, amely ősszel igencsak ellátta a bajunkat. Szeretnénk hazai pályán jó játékkal előrukkolni, ugyanis mindenképp a három pont megszerzése az elsődleges cél.

Nagy Gábor, a Komló vezetőedzője: – Próbáljuk fejleszteni a csapatot és a játékosokat, ez az év már így fog eltelni. Jó irányba voltunk, habár a Szederkény ellen volt egy megtorpanás. Reméljük az csak egyszeri volt, és tudunk előrelépni játékban és eredményben egyaránt.

Április 1., szombat, 15.30

Szentlőrinc II.–Sellye

Nem ez a párharc ígérkezik a legpikánsabbnak a hétvégi fordulóból, de nagy küzdelemre lehet számítani. A szentlőrinci fiatalok a papíron esélyesebb együttesek ellen is bátor játékkal próbálnak előrukkolni, így ez várható most is. Igaz, a Sellye csak gólkülönbségének köszönhetően előzi meg Szolga Gorán együttesét, ez pedig igencsak demoralizáló, főleg úgy, hogy tizennyolc meccs alatt csupán három győzelmet zsebelt be Takács Ferenc legénysége. Kettejük októberi párharcán 1–1-es félidőt követően a sellyei brigád átgázolt ellenfelén (5–1), így nagy kérdés, hogy összejön-e a revans.

Lovászhetény–PVSK

Két hasonló erősséggel bíró csapat mérkőzik meg egymással, így biztosan kőkemény kilencven perc vár a játékosokra. A vesztett pontok tekintetében a pécsi klub jobban áll, de nagy kérdés, miként eszmél majd Schneider Gábor alakulata a Villány elleni vereségből. Ezzel szemben a Lovászhetény még veretlen a 2023-as naptári évben, ez pedig komoly fegyvertény, de a védekezés hagy némi kivetnivalót maga után. Kettejük őszi párharcán a PVSK otthon tartotta a három pontot (3–1), köszönhetően többek között Rácz Ervin duplájának, aki immáron már a Lovászhetény góljaiért felelős.

Április 2., vasárnap, 15.30

Bóly–Kétújfalu

Csalódott lehet a bólyi publikum, hogy pont nélkül maradt az együttes legutóbb a Pécsvárad ellen (3–2), de az sem mutat jól, hogy három meccsen csupán két pontot szerzett a bajnokaspiráns. Vasárnap viszont jöhet egy könnyed menet, ugyanis a sereghajtó Kétújfalu látogat Keibl Ede alakulatához. Nem lenne meglepő, ha hazai oldalon az utolsó pillanatokig hajtanák a szekeret, márpedig akkor jókora pofont kaphat a győzelem nélkül álló brigád. Főleg úgy, hogy ebben az esztendőben még nem volt olyan találkozó, amit a Kétújfalu megúszott volna tíz kapott gól alatt.

Nagykozár–Pécsvárad

A Pécsvárad begyújtotta a rakétákat, de nincs is nagyon más lehetőség, ha továbbra is a bajnoki arany lebeg a szemek előtt. Az újoncot jelen esetben takaréklángon is le kellene gyűrni, de idegenben azért sosem nevezhető egy olyan ütközet sétagaloppnak, ahol a másik félnek igazából nincs vesztenivalója. Az őszi összecsapáson Varga László legénysége átgázolt hétvégi ellenfelén (6–0), így lenne miért revansot venni, de nehéz elképzelni azt, hogy ezúttal ne vendégsiker szülessen.

Szederkény–Siklós

A pillanatnyi formát tekintve nincs jobb csapat a bajnokságban a Szederkénynél. Kétségtelen, hogy a sorsolás is kedvezett, bár a Komló elleni siker mindenképp betudható egy bravúrnak. Persze nagy előny, hogy Tomin Milánnak nagy merítési lehetősége van, már ami a keretet illeti, de ügyes taktikai húzások nélkül ez mit sem érne. Ha már bravúr, akkor váratlan volt a legutóbbi siklósi pontszerzés a Lovászhetény ellen (2–2), tehát joggal bizakodhatnak a szurkolók, hogy erőre kap kedvenc együttesük.

Mohács–Villány

Nem is kérdés, a vasárnapi játéknap legjobb meccsét Mohácson rendezik. Kvanduk János együttese megállíthatatlanul robog az élen, kérdés csak az, ki lesz, aki megállítja őket. Egyik legfőbb esélyes erre a mezőny jelenleg talán legizgalmasabb csapata, a Villány. A fiatal, gyors, technikás játékosokból álló brigád már több alkalommal megnehezítette az esélyesebbnek számító alakulatok dolgát, így egy végletekig kiélezett, taktikai csatákkal teli párharcra lehet számítani.



Megye I.