A tabella 3. és 4. helyén álló PEAC és PVSE sima győzelmekkel vette a kézilabda NB II. 17. fordulóját, a legmeggyőzőbb különbséggel azonban az alsóházból menekülő – és most a Siklóst is megelőző – Mecseknádasd diadalmaskodott a sereghajtó Kiskőrös ellen. Végül gólzáporos találkozón, ugyancsak tízzel nyert a vármegye egyetlen női gárdája is, pedig a mohácsiak sokkal nagyobb ellenállásra számítottak a Siófoktól.

PEAC–Siklós 32–22 (12–12)

PTE-PEAC: Gubicza (k), Stavri (k), Szép 10/5, Dainese 10, Trischler 6, Gelb 4, Somogyvári 1, Lipótzy 1, Gyéresi, Beck, Papp B.

Pelikán Siklós: Dencs – Sipos, Nagy 4, Sztárai 7, Temesvári 3, Bognár 1, Kovács 5, Cs. Weinert, Sárosi, Batta, Szenttamási-Nagy, Fekete 1, Vadon 1, Szakács.

Papp László: – Ismét egy felejthető első félidő utáni másodikban robbantottunk.

Borbándi István: – A második félidőben nézett velünk szembe a valóság, egy-két ember jó teljesítménye a mi csapatunkban nem elég.



PVSE–Nagyatád 34–26 (14–16)

Pécsi VSE: Milacic – A. Mrvaljevic 6, Kovácsevics 5, Veselinovic 11, Lojanicic 4, Beharovic 3, Andric 4. Cs.: Rózsavölgyi (k), Apostolow 1, Metcz, Mrvaljevic I.

Nagy Zsolt mb. edző: – Az első félidőben elfogadtuk a Nagyatád lassú játékát, aztán saját gyors taktikánkkal megfordítottuk az eredményt.



Mecseknádasd–Kiskőrös 30–19 (19–10)

Expressz Zálog Mecseknádasd: Vanyek – Lőrincz 6, Bérces 3, Nyers 3, Zuder 2, Győri 5, Kollár 1. Cs.: Fata (k), Frey 4, Kálmán 4, Hidasi 1, Máté 1, Kerülő, Barát, Mészáros, Liptai.

Frey Tamás: – Végig a kezünkben tartottuk a mérkőzést!

Mohács–Siófok U22 43–33 (21–12)

Mohácsi TE 1888: Hibácska – Bozsovics 7, Szidonya 3/1, Kaló 7, Rittlinger 9/1, Papp, Windischmann-Hahner 6. Cs.: Kovács (k), Ancil 1, Spán 2, Tutti 3, Dömse 4, Szentmártoni 1.

Kindl Gabriella: – Támadásban ötletesek, védekezésben fegyelmezettek voltunk, és sokszor kényszerítettük az ellenfelet passzív játékba.

Következik (18. forduló). Április 15., 15.00: Nagykanizsa–Mohács; 18.00: Kalocsa–Mecseknádasd, Hőgyész–PEAC. Április 16., 16.00: Siklós–PVSE.