Egy hét leforgása alatt Szerbiában és Horvátországban is ütőt ragadt a PVTC kiválósága, Bartha Panna, de a hasfalhúzódása igencsak megnehezítette a dolgát.

A szerb torna első fordulójában komoly fájdalmai voltak, de mindenképp bevetette magát, ugyanis elakarta kerülni a büntetést. Így tehát a 22 éves török Küng Leonie könnyedén továbbjutott (6:2, 6:2). Hasonló okok miatt vállalta a horvát próbatételt is, de ott még az első kört sikerrel vette (6:2, 6:7, 10–2). A következő meccsen az esőszünet is közbeszólt, amire talán égi jelként is tekinthetett, ugyanis Bartha a sérülése miatt már nem tért vissza a pályára. Most jöhet a közelgő érettségi, aztán majd újult erővel a folytatás.