Valóságos futballünnepet tartottak szombat délután Komlón, ahol hivatalosan is átadták a Komlói Bányász felújított pályáját. A harmadosztályban vitézkedő Majos, valamint a Ferencváros öregfiúk csapata is felavathatta az új gyepszőnyeget, ami az élvonalban is megállná a helyét.

Régen volt ennyi ember a komlói stadionban, így már csak ezért is megérte kivárni az egyéves beruházást. A KBSK100 projekten belül a stadion új gyepszőnyeget kapott, ami már a 21. századot idézi.

– 1971-ben voltam ezen pályán először. Brutálisan jó pálya volt, az ország talán legjobbja – idézte fel emlékeit Polics József. – Márpedig ha az csúcs volt, akkor ez a huszonegyedik század csúcsa, ami az élvonalban is megállná a helyét.

Összességében száz milliós beruházásról van szó, ami kétéves társasági adó összegyűjtési lehetőségnek köszönhetően valósulhatott meg. A beruházások 70 százaléka támogatott, 30 százalékát pedig a komlói önkormányzat tette hozzá.