Az F–1 pilótáival szemben a PVSK pólósai nem ültek föl a babonának, így éppen 13 fordulóval legutóbbi három pontjuk után szerda délben ismét győztesen hagyták el a medencét. Mégpedig a Komjádi-uszodát, ahol ugyanazt a KSI-t győzték le, csak most saját pályáján, gyakorlatilag már bőven az első félidő végére, amely fölött még januárban, legutóbb Pécsett is diadalmaskodtak.

KSI–PVSK 5–9 (2–3, 2–5, 1–1, 0–0)

Vízilabda OB I., 23. forduló, Budapest, 100 néző. V.: Tordai G. ifj. Kenéz gy.

A PVSK-Mecsek-Füszért góldobói: Csorba 2, Keresztúri 2, Némethy 2, Lajkó, Reisz, Kókai.

A KSI góldobói: Bede, Nagy Á., Szalai, Országh, Iriczfalvi.

Gól/büntetőből: 0/1, ill. –.

Gól/emberelőnyből: 2/8, ill. 3/7.

Török Viktor vezetőedző: – Büszke vagyok a csapatra, ilyen jól talán még nem is játszottunk ebben az idényben! Az első pillanattól nagyon fegyelmezetten tartottuk kézben a mérkőzést, végre mindenki betartotta, amit az edzéseken megbeszéltünk, begyakoroltunk. Talán most már mindenki érti a játékosok közül, miről is beszéltem mostanáig. Ezzel együtt dolgozunk tovább, hiszen ez csak egy kis lépés volt a céljaink felé. Csütörtök este nyolckor máris újra vízbe ugrunk, a Népligetben a cél és az esélyek nyilván egészen mások, ám tisztességes, masszív játékkal szeretnénk a Fradi dolgát is minél jobban megnehezíteni.