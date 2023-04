Két országos ifiversenyen is szőnyegre léptek április elején a PTE-PEAC birkózói. Garamvölgyi Gábor edző pár szavas „kommentekkel” is értékelte az eredményeket a szakosztály Facebook-oldalán. Az U15-ösök szabadfogású és női ob-jén, Kiskunfélegyháza Czabán Olivér a 68 kilósok között „magán felül emelkedve, betegen is vállalva a küzdelmeket” szerzett ezüstérmet. Orbán Sándor (85 kg) „szinte már mindegy, milyen verseny, kötelező a dobogó” jeligével lett bronzérmes, Czakó Tifani pedig a 65 kilóban „furcsa körbeverések után, csalódott volt, hogy csak bronzérmes”. Végül, Orbán Mihály a 68 kilóban „váratlan és meglepő megoldások után” szerzett egy 5. helyet.