– Nagyon nehéz ilyen tornaszisztémában játszani – kezdte Szrecsko Szekulovics vezetőedző. – Az első napon, meccsen is már nagyon kell koncentrálni, ha döntőt akarsz játszani. Utána ezt meg kell ismételni másnap. Ez nem csak fizikálisan, de mentálisan is rengeteget követel a sportolóktól. A számunkra azért jó ez, mert van lehetőségünk most nyerni, és szükségünk is van erre. Nagyon boldog vagyok, hogy ott vagyunk, mert ez ünnepnap az egész magyar kosárlabda számára. A vereséget követően nagyon meg akarjuk mutatni, hogy tudunk jobban játszani. Az egész csapat plusz­ önbizalmat kaphat, ha sikerül a végén győztesen elhagyni a pályát.