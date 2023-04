Leginkább az elkövetkező feladatokra való felkészülésre használhatta a PVSK-Mecsek Füszért férfivízilabda-csapata a Ferencváros elleni OB I.-es bajnokit, hiszen nagy a két klub közti játékerőbeli különbség. Ez meg is mutatkozott a medencében, hiszen az első 4–0-s negyedet követően is minden etapban növelték a zöld-fehérek a különbséget. Az is igaz azonban, hogy a jövőre nézve biztató lehet a folytatásban, minden 8 percben belőtt 3 pécsi találat.

Ferencváros–PVSK-Mecsek Füszért 19–9 (4–0, 6–3, 4–3, 5–3)

Férfi vízilabda OB I., 24. forduló.

Az FTC gólszerzői: Vigvári 4, Damonte 2, Nagy Á. 2, Ubovics 2, Haverkampf 2, Jansik 1, Vadovics 1, Varga D. 1, Lugosi 1, Paján 1, Merkulov 1.

A PVSK gólszerzői: Csorba 2, Lajkó 2, Pellei 1, Szabó G. 1, Gaszt 1, Holl 1, Kókai 1.