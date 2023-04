Az első két találkozót követően meglepő volt, hogy a Cegléd tudta tartani a lépést Kovács Péterékkel a rájátszás negyeddöntőjének harmadik meccsén. Főleg, hogy a vendégekre már óriási teher nehezedett. Nem csak a játékerőbeli különbséget kellett eltüntetni, de abban a tudatban kellett megcselekedni, hogy ezen a csata a reményeik végét jelenthette. A nagyszünetig azonban ott lihegtek az alapszakasz bajnok nyakában.

A fordulást követően aztán már a szokásos forgatókönyvet nézhette a közönség, hiszen kinyílt az olló, s az akadémisták egyre inkább elhúztak. Végül huszonöt lett a két csapat között, de az igazi megkönnyebbülést azt jelentette Melegéknek, hogy a lehető legrövidebbre zárták a csatát a fontosabb meccsek előtt.

Ivica Mavrenski: – Gratulálok a játékosaimnak a győzelemhez! Úgy fejeztük be ezt a párharcot, ahogy szerettük volna, három mérkőzés alatt meg tudtuk nyerni. Ahogy a negyeddöntő rajtja előtt mondtam, egyetlen csapatot sem egyszerű megverni zsinórban háromszor, nagyon örülök annak, hogy nekünk ez most sikerült. Gratulálok a ceglédieknek is, és sok sikert kívánok nekik a továbbiakra!