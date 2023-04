A szenzációsan autózó pécsi Ranga Péter, Czakó Janek kettős a Székesfehérvár-ralin megszerezte pályafutása második abszolút futamgyőzelmét. A szombaton kezdődött idénynyitó vasárnap reggel a 10.35 kilométeres várpalotai szakasszal folytatódott, majd délután a MOL Aréna Sóstó parkolójában a célceremóniával zárult.

A győztes Ranga Péter a célban köszönetet mondott a csapatnak, és navigátorának, Czakó Janeknak is, tudósít a verseny hivatalos honlapja: – Az első nap takarítottuk a pályákat, vasárnap már egész sok gyorsaságit nyertünk, kétszer is a tésit. A rajt előtt nem mi voltunk a legesélyesebbek, de örülök, hogy hat év elteltével a második abszolút futamgyőzelmünket is megszereztük!