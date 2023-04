Múltba révedünk 56 perce

Portálunk archívuma igazi kincseket rejt. Ebből mutatunk most egyet, amelyből kiderül, hogy egy sikeres edző is volt fiatal – és néha még az ő szíve is vajjá változott.

Csirke Ferenc már fiatalon komoly sikereket ért el Pécsett, s bár néha elvándorolt a városból (jelen pillanatban is a paksi kispad az övé), azért rendre visszatér Baranyába. Fotóarchívumunk is ezt bizonyítja: előkerül itt olyan kép, amelyen még egészen fiatalon, Czigler László mellett állva kapta le őt a kollégánk, de a kedvencünk egyértelműen az a kép, amelyen valamilyen megmagyarázhatatlan okból egy plüssállatot szorongat. El nem tudjuk képzelni, mi történhetett azon a tréningen...

Csirke Ferenc már fiatalon komoly sikereket ért el Pécsett Fotók: LL

