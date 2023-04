Két ifjú kiváló asztaliteniszezőjével, Nagy Judittal és Szuhanyik Grétával képviseltette magát a PTE-PEAC a berlini WTT Youth Contenderen induló magyar utánpótlás-válogatottban. Mindketten az U15-ös és az U17-es korosztályban is továbbjutottak csoportjukból és felkerültek a főtáblára. Nagy Judit legjobb magyar versenyzőként a 16 közé is beverekedte magát, ami kimagasló eredménynek számít, hiszen Kínából és más ázsiai országokból is érkeztek versenyzők.

A PEAC-hoz kapcsolódó hír, hogy a hétvégén Szarvason rendezik a korosztályos országos bajnokságot, ahol szintén részt vesznek az egyetemisták, akik azt követően Nagy Rebekával és Pétery Johannával kiegészülve újból a nemzetközi versenysorozatot folytatják, a következő állomások Montenegró, Franciaország és Belgium.