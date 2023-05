Boldogabban nem is várhatná idénybéli utolsó hazai mérkőzését az Ócsárd, ugyanis a Pogány kizárásával az előző körben biztossá vált, hogy megnyerte az AutóCity Volkswagen Baranya Megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságot. Ennek köszönhetően felszabadult, örömteli ócsárdi játékra lehet számítani, ahol az sem lenne meglepő, ha Sütő László legénysége gólgazdag győzelemmel örvendeztetné meg a szurkolókat.

A Lánycsók az előző körben egyébként is padlóra került, ugyanis a Diana hetet gurítva gyűjtötte a három pontot ellenük, így aztán nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy volt már jobb periódusban a lánycsóki együttes. A semleges drukkerek minden bizonnyal megelégednének egy őszihez hasonló találkozóval is, mikor is az Ócsárd hatgólos őrületen aratott győzelmet (2–4).

Az ezüstérem még nem talált gazdára, de a hétvége rangadóján valaki közelebb kerülhet hozzá: a harmadik Beremend a negyedik pozícióban lévő Himesháza vendége lesz. A győztes lépéselőnybe kerülhet, igaz, egy döntetlen esetén a Töttös lehet a nevető harmadik, na meg azzal is számolni kell, hogy a töttösi klub a vesztett pontokat tekintve mindkét csapatnál jobban áll.

Megye II. osztály

Május 13., szombat, 17.00

Diana SE–Töttös SE

Május 14., vasárnap, 17.00

Gyógyfürdő Harkány–Pogány SE, K. Ócsárd SE–Közműépker Lánycsók SE, Pécsi Sportolda SE PG Kft.–Szabadszentkirály MGZRT SE, Himesháza KSE–DDC Focivilág Beremend, Kaitz Agro Somberek SK–Lippói KSE, Véménd KSE–Sport36 Komlói Bányász II.

Az élmezőny: 1. Ócsárd 59 pont, 2. Töttös 49, 3. Beremend 48.