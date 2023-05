Vészesen közeledik a júniusi Európa-bajnokság, így nem is csoda, hogy gőzerővel készül a magyar női kosárlabda-válogatott. Az eddigi felkészülésre nem lehet panasz, hiszen Szlovéniát sikerült kétszer legyűrni, sőt, még Portugáliát is legyőzte Székely Norbert alakulata. A válogatottunk ismételten megküzdhetett a portugál együttessel, de ezúttal a szövetségi kapitány kihagyta a keretből Aho Ninat, Ruff-Nagy Dórát, Wentzel Nórát, Kiss Virágot és Határ Bernadettet is.

Portugália ezúttal nagyon bekezdett, de szerencsére mégsem sikerült igazán ellépniük. Sőt, a második felvonásban minden a magyar csapat terve szerint alakult. A nagyszünetben rendezték a sorokat a trénerek, így két nagyon izgalmas, kiélezett negyed következett, de végül nem forgott igazán veszélyben a győzelem.

Külön öröm, hogy az NKA Universitas PEAC új szerzeménye, Mérész Beatrix volt a második legeredményesebb magyar játékos.

Portugália–Magyarország 57–61 (16–11, 7–16, 15–13, 19–21)

Női kosárlabda felkészülési mérkőzés. Székesfehérvár. Portugália: Soeiro 8/6, CORREIA 16, Filipe 2, Carvalheira 10, Robalo. Csere: Martins, Rodrigues 5, Ferreira 4, Silva 2, Costa 2, Alves 1, Cruz 7/3. Magyarország: Studer 7, Dombai 7, Dubei 2, Varga 2, MÉRSZ 10. Cserék: Horváth 3/3, Kányási 6, Tóth 2, Miklós 2, TÖRÖK 14/9, Dúl, Lelik 6.