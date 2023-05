Talán a Panthersnek fontosabb is most lezárni a sorozatát, mint várható finálébeli ellenfelének, hiszen a pályaelőny már így is az NKA-nál van, ha pedig még egy vagy két nagyon kemény csatát meg kellene vívnia a Vasútnak a döntők előtt, míg Melegék pihenhetnek, az meghatározó lehet a trófeáért és a feljutásért vívott csatában is.

Azt nehéz elképzelni az első két mérkőzés után, hogy végül nem pécsi házi döntő lesz, de láttunk már korábban hasonló jó helyzetből elbukó favoritokat is.

A keddi program: PVSK- Veolia–MAFC 18.00, NKA Pécs–Vasas Akadémia 19.00.