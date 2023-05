Feszültséggel teli, izgalmas mérkőzést rendeztek Villányban, ahol a kilátogató szurkolók a gólok mellett kiállítást, illetve kihagyott büntetőt is láthattak. Az első félidei állás már nem változott, így Kósa Zoltán alakulata feljött az ötödik helyre egy körrel az idény vége előtt. Ráadásul a PVSK is csak egy pontra van a villányi klubtól, tehát van még miért küzdeni a hétvégén is.

Villány–PTE PEAC II. 2–1 (2–1)

Villány. Vezette: Gazdag (Resch, Marton F.). Villány TC: Wilkesz – Fischer, Tóth O., Ulakity M., Régert – Romvári, Hoffmann E., Várda, Gáspár M. – Lehota, Kelemen. Vezetőedző: Kósa Zoltán. PTE PEAC II.: Paceka – Nagy G., Dargó (Lukács M., 70.), Rácz L., Jeránt – Laki, Molnár Cs., Kása, Dankó (Gál Sz., 26.(Bozsánovics, 87.)), Hazenauer (Fűrész, 17.) – Bóka. Vezetőedző: Molnár Gábor.

Gólszerzők: Tóth O. (11.), Romvári (26)., illetve Bóka (16.).

Kiállítva: Gáspár M. (55.).

Nagykozárban hamar beindult a pécsi henger: harmincöt perc elteltével már kényelmes előnyre tett szert a PVSK, így hiába Bodor találata, Schneider Gábor legénysége gyakorlatilag mindvégig jól menedzselte a dolgokat.

Nagykozár–PVSK 1–3 (0–3)

Nagykozár. Vezette: Nagy Zs. (Véghelyi, Ormai). Nagykozár KSE: Béres Mi. – Teszárik (Tóth L., szünetben), Tóth Sz. (Nagy M., 68.), Farkas (Bodor, 55.), Policsek – Faragó, Mufics, Laki (Zólyomi, szünetben), Duraku – Horváth D. (Fercsák, 65.), Rigó. Vezetőedző: Sütő Szabolcs. PVSK: Csutora – Kerényi, Cseresnyés, Demeter, Tornyos – Városi, Duraku (Pánovics, 63.), Nagy J. (Varga D., 68.), Kiss K. (Bihari, 83.) – Kiss-Tóth (Draskóczi, 60.), Sziládi (Mitrovik, 90.). Vezetőedző: Schneider Gábor.

Gólszerzők: Bodor (70.), illetve Kiss-Tóth (6.), Sziládi (25.), Városi (35.).

Szokás szerint gólfesztiválra lehetett számítani a Kétújfalu bajnokiján, de siklósi gépezet nem volt elég olajozott. Mindenesetre a győzelem így sem forgott veszélyben, így Siklós bebiztosította tizedik helyét a tabellán.

Kétújfalu–Siklós 1–3 (0–2)

Kétújfalu. Vezette: Laki (Varga L., Kónya). Kétújfalui SE: Rippel – Oroszi, Klózer, Horváth A., Rácz K. – Wolf, Hollósi, Perintfalvi, Kovac D. – Rácz A., Varga Z. Vezetőedző: Császár Szabolcs. Siklósi FC: Havas – Látschám, György R., Csernyánszky, Körmendi – Kászonyi, Bizderi, Kolozsvári, Wiesner – Sztojka, Pásztor. Vezetőedző: Tasselmájer Adrián.

Gólszerzők: Rácz A. (81.), illetve Wiesner (3.), Körmendi (15.), Szotjka (70.).