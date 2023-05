Sokáig úgy tűnt a kezdést követően, hogy Ajkán nem marad más a Szentlőrinc számára, mint a hősies védekezés, azonban egy-két elfutás, főként László Dávid oldalán reményt adhatott a vendég szurkolóknak is. A 24. percben aztán sikerült is összehoznia a piros-feketéknek a mérkőzés legnagyobb helyzetét, egy tizenegyest, amit Grumics értékesített is annak ellenére, hogy Balogh Márton nagyon ráérzett az irányra és az időzítésre is.

A lőrinci találatot követően tovább növelte vendégén a nyomást a hazai gárda, azonban hiába próbálkoztak távolról Zsolnaiék, vagy nem voltak elég pontosak, vagy Prokop volt résen és hárított.

A folytatásban aztán a hazaiak összehoztak még egy gólt Grumicsnak. Balogh Márton rúgott gyertyát a tizenhatos szélén a vendég támadó pedig addig birkózott vele, amíg az üres hálóba nem lőhetett.

Ezt követően még kiállítás miatt Tart is elvesztették a hazaiak, így hiába próbálkoztak a szépítéssel, nem jött össze.

Ajka–Szentlőrinc 0–2 (0–1)

Labdarúgó NB II., 36. forduló. V.: Nagy N. (Huszár B., Ország P.).

Ajka: Balogh M. – Görgényi (Dragóner, 77.), Tar, Kenderes, Csemer – Tajthy (Vogyicska, a szünetben), Csizmadia (Rabatin, a szünetben) – Donsecz (Berzsenyi, 55.), Zsolnai, Gaál B. (Sejben, 55.) – Szarka. Edző: Jeney Gyula.

Szentlőrinc: Prokop – Lénárt, Tamás, Havas, Erdélyi – Radosevics, Kesztyűs M., Múcska (Török K., 65.) – Pintér (Rétyi, 65.), Grumics (Daróczi, 80.), László D. (Novák Zs., 70.). Mb. edző: Pichler Gábor.

Gólszerző: Grumics (25., 53. – az elsőt büntetőből).

Kiállítva: Tar (82.).