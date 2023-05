Meglepően nagyarányú vereséget ért el az NKA Pécs a Vasas Akadémia ellen a rájátszás elődöntőjének első mérkőzésén, de ez nem jelenti, hogy kiengedhetnek az akadémisták. Sőt! Épp most kell megnyomni még egy kicsit, s egy idegenbeli sikert elérni a szombaton 18.30-kor kezdődő találkozón. Az a siker nagyon közel vinné a söpréshez a pécsi gárdát, amivel megalapozhatna egy esetleges előnyt is a fináléra. Persze az angyalföldiek nem fogják ilyen könnyen adni a sikert hazai pályán, nagyon meg kell majd harcolnia Melegéknek minden egyes pontért, de ezt jól tudják ők is.

– Mindenki tisztában van vele, hogy ez nem jelent még semmit: hármat kell nyernünk ahhoz, hogy döntőt játszhassunk! Az első lépést megtettük, szombaton szeretnénk megtenni a másodikat is, győzni akarunk a Vasas otthonában is – jelentette ki az első meccsen brillírozó Lados Erik, az NKA Pécs kosárlabdaázója az egyesület felületein.

Nem akar persze a PVSK-Veolia se lemaradni a városi riválistól, s a küzdelmes első meccset követően szeretne újra nyerni a MAFC ellen. Az idegenbeli találkozó talán még nagyobb terhet róhat Hortiékra, de készek arra, hogy ne adjanak előnyt az NKA-nak. Ebben a szakaszában már a bajnokságnak minden egyes plusz pihenéssel eltöltött nap meghatározó lehet, így a Panthers is igyekszik majd a lehető leggyorsabban lezárni ezt a könnyűnek egyáltalán nem ígérkező sorozatot.

Ha minden jól megy kedden már a záró meccsét nézhetjük ennek a fordulónak.

A szombati program: MAFC–PVSK-Veolia 17.00, Vasas Akadémia–NKA Pécs 18.30.