Ezt követően aztán jött a már megszokott óriási küzdelem, amiben egyik csapat sem tudott jobb lenni a másiknál, s így egál mellett közelített a nagyszünet, s döntetlennel is mentek a pihenőre a gárdák.

A folytatásra az NKA jött ki élesebben, s egy 23–4-es rohanással nyitott Meleg vezérletével, ami egyre nagyobb nyomást helyezett Bíró Olivérékre. A Panthers kapitánya gyorsan be is gyűjtötte a harmadik és negyedik személyi hibáját, ami a játék ezen szakaszában fájdalmas volt a hazaiaknak, de az még inkább, hogy Horti is nem sokkal később eljutott erre a pontra.

A záró tíz percben tizenhat-pontos hátrányból kellett felállnia a PVSK-nak. Ezt a kihívást azonban nem sikerült teljesítenie a Vasútnak – még úgy sem, hogy Kollár kiállíttatta magát – így jöhet a mindent eldöntő ötödik meccs az NKA csarnokában.

PVSK-Veolia–NKA Pécs 75–89 (17–26, 23–14, 14–30, 21–19)

Férfikosárlabda-NB I. B., Piros-csoport, döntő, 4. mérkőzés. Vezette: Tőzsér, Györfy, Kovács N.

PVSK: Halász 1, Molnár M. 8/3, HARLER 22/3, Bíró O. 2, Horti 4. Csere: Németh A. 6, Antóni 10/6, TÓTH N. 7, Bíró L. 5, Takács D. 10/6. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.

NKA Pécs: Kerpel-Fronius 9/9, Benke 8/6, Kollár 6, MELEG 21/6, DJORDJEVICS 15/3. Csere: KOVÁCS P. 18/9, Lados 7/3, Rátvay, Meszlényi 3, Scherer 2. Vezetőedző: Ivica Mavrenski.